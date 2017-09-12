Последние несколько дней в крупных городах по всей России проходит массовая эвакуация из торговых центров, административных зданий, вокзалов, школ и институтов из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Пока неизвестно, кто стоит за ложными сообщениями о минировании зданий; по одной из версий, речь может идти о хакерской атаке.

Где проходила эвакуация

В числе городов, где поступали сообщения о бесхозных предметах или бомбах, – Пермь, Челябинск, Уфа, Омск, Владивосток, Магадан, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Рязань, Брянск.

Первые массовые эвакуации прошли в Омске 10 сентября – после сообщений о бомбе людей вывели из здания городской администрации, нескольких кинотеатров, а также торговых центров «Мега» и «Маяк-Молл». На следующий день после звонков о бомбах людей вновь эвакуировали из мэрии и «Меги», а также магазинов «Ашан», «Леруа Мерлен», всех отделений Пенсионного фонда, нескольких школ и рынков.

12 сентября ложные звонки о взрывных устройствах в общественных зданиях продолжились. В Перми утром эвакуировали около шести тысяч человек, а потом отменили занятия во всех школах. В Красноярске эвакуация прошла в зданиях автовокзала, аэропорта, администрации и нескольких торговых центров.

Также эвакуацию провели в здании РУДН в Москве; позднее в вузе объяснили, что она была связана с плановой учебной тревогой, проводящейся раз в полгода. В то же время в Самарской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях, а также в Удмуртии сообщили, что никакой эвакуации у них не было.

Кто стоит за звонками

Как передавало издание Znak.com со ссылкой на источники, близкие к полиции, многочисленные звонки с предупреждениями о минировании поступали в полицию из-за границы. По одной из версий, эти сообщения оставляла вредоносная программа. Так, источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, комментируя эвакуацию в Челябинске, заявил, что речь идет о спам-рассылке, и «есть основание предполагать, что все это организовано из-за рубежа». В то же время источники «Комсомольской правды» в МВД говорят, что эвакуация в Челябинске была связана с антитеррористическими учениями, о которых знало только высшее руководство.

Косвенно информацию о возможной спам-рассылке подтверждают данные прокуратуры Ставрополья, где по факту сообщений «лжеминеров» возбудили уголовное дело. Как объяснили в ведомстве, с 9:30 до 17 часов 11 сентября в полицейские участки поступило 42 анонимных сообщения о взрывных устройствах, причем «установлено, что все сообщения поступили с одного номера телефона».

В свою очередь, в уральском филиале «Ростелекома» сообщили, что ложные звонки о минировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора, который предоставляет услуги через инфраструктуру другой компании. Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что,по предварительным данным, звонки поступают с территории Украины.

Издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на помощника генерального инспектора Минобороны Олега Островского передало, что «в России впервые со времен СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства». В таком виде эта новость опубликована на «Рамблере»; на сайте самого «АиФ-Прикамье» эта публикация отсутствует.