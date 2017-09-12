Лефортовская межрайонная прокуратура пришла в офис фермерского кооператива LavkaLavka в Москве. Об этом основатель проекта Борис Акимов написал в фейсбуке.

По его словам, поводом для прихода сотрудников прокуратуры стало недавно начавшееся ICO компании. Они попросили объяснить, что такое и как работают биокоины, отметил Акимов в интервью «Ведомостям». В свою очередь сотрудники LavkaLavka объяснили, что на биокоины можно покупать продукцию компании. В ответ на это представители прокуратуры попросили сотрудников LavkaLavka приехать в отделение и написать объяснительную записку по этому вопросу.

По словам Акимова, LavkaLavka уже провела тестовые продажи, в результате которых удалось привлечь сумму, равную 20 млн рублей.

Позднее председатель кооператива Александр Михайлов написал, что проблем у компании не возникло. «Все хорошо. Как и в прошлый раз убедились, что мы не нарушаем законодательство РФ. Все расчёты ведём в рублях, обналичкой не занимаемся. Налоговую базу не занижаем», – отметил он.

Биокоины – криптовалюта, которую выпустила LavkaLavka. Согласно сайту блокчейн-платформы BioCoin, всего выпустили 1 млрд биокоинов. Основной этап ICO пройдет со 2 октября, за $1 можно будет купить 35 биокоинов. Валюту LavkaLavka можно потратить на продукцию компании или на автомобиль УАЗ, с производителем заключили соответствующее соглашение. Всего компания планирует привлечь более $20 млн.