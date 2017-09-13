Муниципальные выборы, прошедшие в Москве 10 сентября, оставили после себя двойственное впечатление. С одной стороны, позиции «Единой России» значительно укрепились, она получила 1502 мандата – на 20% больше, чем на выборах 2012 года. С другой – в муниципальные депутаты прошло около двухсот оппозиционных кандидатов, в основном от партии «Яблоко» и команды Дмитрия Гудкова. Этого недостаточно, чтобы на будущих мэрских выборах пройти муниципальный фильтр, но значительно больше, чем в прошлый раз, когда «Яблоко» получило лишь 25 мандатов. Более того, в нескольких районах города оппозиционеры добились большинства в муниципалитетах. Журналистка Вера Кичанова, которая когда-то описывала свой опыт работы независимым муниципальным депутатом в регулярной рубрике на Slon (старое название Republic), рассуждает о том, что могут сделать для Москвы эти несколько сотен человек.

Пока Сергей Собянин открывал долгожданный парк «Зарядье» – дорогой (14 млрд не шутка даже по столичным меркам) подарок в честь 870-летия столицы, его команда готовила москвичам еще один сюрприз. В воскресенье ожидались выборы муниципальных депутатов, но празднующий город об этом не подозревал, так что шансы нескольких сотен независимых кандидатов оставались под вопросом.

Но утром в понедельник наступил настоящий День города. Несмотря на манипуляции с надомным голосованием и информационную блокаду, оппозиционеры взяли неожиданно много мандатов, а в десяти районах даже завоевали большинство. Дальше – больше: в округе, где голосовал лично Путин, партия власти не получила вообще ни одного места. Как и еще в семи столичных районах.

Что дальше? Помню это чувство неизвестности наутро после победы в Южном Тушине в 2012 году. Еще вчера модные столичные издания цитировали вашу предвыборную программу, а сегодня приходится убеждать журналистов, что межевание придомовых территорий – это важно, опасно и должно быть на первых полосах. Журналистам на заметку: не стоит через год вздыхать, что нынешние герои засветились, а после канули в Лету. Это не они канули, это вам неинтересна депутатская рутина.

На всю Москву нас было не так много, но все же достаточно, чтобы действовать единым фронтом, поэтому на уровне города иногда получалось добиваться большего, чем на местах. При тех ограничениях, которые накладывала, с одной стороны, сверхцентрализованная система власти в столице, с другой – постепенное похолодание политического климата и курс на борьбу с «национал-предателями», удалось сделать не так мало. Неслучайно на выборах мэра в 2013 году все шестеро кандидатов, включая Собянина, требовали расширения полномочий районных советов. То есть за эти пять лет мы смогли сделать тему местного самоуправления мейнстримом – в минувшие выходные мы убедились, что она по-прежнему в тренде.

Ситуация в районах была неоднородной. У нас в Южном Тушине из 12 депутатов прошли всего двое независимых, что позволяло вскрывать факты коррупции, но не позволяло ее предотвращать. О такой роскоши, как блокирующий пакет голосов, позволяющий накладывать вето на любые решения совета, мы могли только мечтать, а у многих вновь избранных депутатов этот инструмент есть. Это, пожалуй, самое мощное оружие в их руках.

Но даже если вы в своем районе один на один с членами партии «Единая Россия», ничто не мешает собрать единомышленников без корочек. Роль депутата, по сути, быть связующим звеном между жителями района и исполнительной властью, и чем больше рук, ног и голов, тем эта связь эффективнее. Мне очень повезло с командой – они еженедельно помогали обходить дома, собирать пожелания, раздавать газеты и листовки, готовить юридическую экспертизу проектов. Таким образом удалось собрать подписи и добиться капитального ремонта пятиэтажки, жители которой ждали этого события больше 20 лет (кстати, теперь она попала в программу реновации).

Говорят, что у районных депутатов толком нет обязанностей, это не совсем так. Каждый выбирает себе обязанности в меру энтузиазма, наличия свободного времени и команды помощников. Моя основная работа – журналист Slon (где я вела дневник муниципального депутата ) и «Большого города» – помогала мне привлекать внимание к районным проблемам. Так удалось раскрутить опасную тему перемежевания земель (фактически именно оно потом позволило мэрии расширить зону платных парковок). Кто-то из нас сфокусировался на крупных темах вроде расширения Ленинского проспекта, кто-то – на лавочках. И то и другое важно, но ни то ни другое не решает самой главной проблемы.

Почему масштабные проекты вроде «Зарядья» не справляются с той задачей, которую подобные им пространства успешно решают в той же Европе? Почему реновация южного берега Темзы в Лондоне заслужила восторженные отзывы горожан, а «Зарядье» было атаковано вандалами на следующий же день? Да потому, что красивые газоны не помогают горожанам доверять друг другу. Для этого нужен социальный капитал – сеть горизонтальных связей, которые и дают людям возможность действовать сообща. А пока правительство одной рукой строит хипстерский оазис напротив Кремля, а другой – рубит на корню любые зачатки низовой самоорганизации, Москва точно не превратится в Амстердам.

Конвейер, который помог двум сотням новичков попасть в местные советы, уже называют «уберизацией» политики. Это очень точная метафора. Почему мы, пользуясь «Убером», садимся в машину к незнакомцу? Потому что доверяем другим пользователям, которые определяют рейтинг водителя. Это и есть социальный капитал в действии. Сосуществование миллионов горожан – бесконечный процесс рейтингования друг друга.

Взращивать социальный капитал, помогая местным сообществам самоорганизовываться, – это и есть первая и главная задача независимого депутата. Ведь чем больше мы доверяем соседям, тем меньше нам нужна мэрия с их реновацией. Общества с рыночной экономикой, где чиновники по минимуму участвуют в жизни людей, несправедливо обвиняют в росте отчуждения – мол, при капитализме человек человеку волк. Но исследования показывают обратное: именно в постсоциалистических странах нехватка социального капитала мешает людям доверять друг другу. Там, где государство десятилетиями подавляло гражданское общество, люди разучились друг другу помогать.

Несколько сотен независимых депутатов по всей Москве – отличный шанс начать исправлять ситуацию.