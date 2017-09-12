Басманный районный суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства основателя проекта GayRussia Николая Алексеева к «Новой газете», сообщает РАПСИ.

Алексеев требовал от газеты опровержения слов о том, что преследование геев в Чечне спровоцировали заявки ЛГБТ-активистов на проведение акций. Он также требовал от «Новой» компенсации морального вреда 1 млн рублей, которую пообещал направить в благотворительные фонды.

Как рассказывал активист организации Владимир Климов, после публикаций «Новой газеты» его и коллег стали обвинять в смертях на территории Чечни, а через социальные сети им стали поступать угрозы.

В газете иск называли «попыткой снять ответственность». «Свои проценты популярности они пытаются снять на этой истории тоже», – добавила журналистка «Новой» Надежда Прусенкова.

«Новая газета» в апреле опубликовала материал о преследованиях геев в Чечне. Позднее издание рассказало о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в республике. Власти Чечни все обвинения отвергали.