Трансляция завершена

Apple Watch третьего поколения получили модуль мобильной связи, то есть по ним можно будет звонить. При этом подносить их к лицу, как обещается, будет не нужно – микрофон будет работать на расстоянии полуметра. Размер гаджета не увеличится, а мощность возрастет. Также он будет поддерживать Apple Music. Цена: $329–399.

Apple TV будет в высоком разрешении 4K. Купленные ранее в сервисе HD-фильмы бесплатно будут апгрейдить до 4K.

В iPhone 8 и iPhone 8 Plus будет беспроводная зарядка. Кроме того, гаджеты получили стеклянный корпус, более мощный процессор и камеру. Гаджеты поддерживают продвинутую технологию дополненной реальности в играх. Цена: $699–799.

iPhone X – флагманская модель Apple – лишилась кнопки Home, получив взамен новую систему управления жестами. Вместо распознавания отпечатка пальца в телефоне теперь система камер Face ID, которая использует нейросеть, чтобы узнать вас в лицо. Утверждается, что шанс разблокировать айфон другим человеком – один на миллион. Само собой, у телефона улучшенные характеристики экрана (Super Retina), производительности и камеры. Цена: от $999.

В новых айфонах будут «анимоджи» – анимированные эмоджи, которые смогут синхронизироваться с движениями вашего лица.

Цены в России.

Apple Watch Series 3 – от 27 490 рублей

iPhone 8 – от 56 990 рублей

iPhone X – от 79 990 рублей

Продажи iPhone 8 с 22 сентября, iPhone X – с 3 ноября.

Текст трансляции

Привет, с вами Александр Амзин и Роман Федосеев, и мы сегодня следим за презентацией Apple. Особых неожиданностей не ожидается: три новых телефона плюс опробованная всеми желающими iOS 11. Но с таким настроением слона не продашь, поэтому незадолго до трансляции мы расскажем вам о продуктах Apple, ее стратегии на развивающихся рынках и многом другом – так гораздо интереснее. ¯\_(ツ)_/¯

Федосеев: Я многолетний пользователь продукции Apple, но пристально следить за всей этой технологической гонкой перестал. Мой взгляд будет обывательским – насколько все эти расписываемые чудеса могут пригодиться в реальной жизни. То есть я буду в роли такого человека, который сидит в растянутой майке и разговаривает с телевизором.

Амзин: Вести трансляцию и предсказывать что-либо – самое неблагодарное дело. Понимаете, первый iPhone был инновацией, потому что опирался на чутье одного человека. Затем он уже развивался с учетом схем потребления, рыночной ситуации и огромного объема данных. Аналитик всегда пытается прыгнуть со дна бездны вверх, обходясь крохами того знания, которое есть у корпорации. Со стороны это, конечно, смотрится глуповато. Взять, например, вопрос про наличие кнопки Home. Предполагается, что ее заменят на отдельный жест, а самой кнопки не будет вообще. Пока фанбои обсуждают это решение, Apple руководствуется миллиардами распознанных (и нераспознанных) жестов.

Эта презентация юбилейная. 10 лет назад Джобс показал первый айфон, который изменил мир. Можно посмотреть, как это было. Полная запись https://www.youtube.com/watch?=4&v=-3gw1XddJuc

Амзин: С другой стороны, даже самые просчитанные шаги бывают непостижимы для широкомассового ума. Говорят, новые смартфоны будут называться iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, причем iPhone X стоит как Лада седан. Почему X? Что они хотят этим сказать? Повлияет ли это на продажи? Вообще говоря, iPhone очень важно сохранить свой премиальный статус. Их стало уже столько, что мантра «ты особенный» не работает – слишком много вокруг айфонов. Начиная с серии Plus в айфонах и Pro в айпадах у Apple постепенно выявилось направление на «премиальный» и «еще более премиальный» сектора.

Амзин: iPhone X, предположительно, первый телефон Apple, в котором есть все, что нужно для полной работы с дополненной реальностью. Чтобы было понятнее, что такое рынок дополненной реальности, я, пожалуй, приложу картинку. Statista

Федосеев: Так, сообщения Александра такие вдумчивые и квалифицированные, что я пока ПОМОЛЧУ.

Амзин: То есть речь идет о подготовке к захвату рынка, который через считанные месяцы вырастет более чем в десять раз.

Амзин: Теперь, ошеломленные чужими миллиардами долларов, вернемся к возможностям новых айфонов. Говорят, технология Touch ID полностью или частично будет заменена на распознавание лица (трехмерное моделирование лица с помощью инфракрасных сенсоров и не менее). Если честно, я себе пока это плохо представляю – стоишь в бургерной, пытаешься оплатить картошку с коктейлем с помощью Apple Pay и напряженно вглядываешься. Или, скажем, просыпаешься в темноте и пытаешься установить приложение, которое требует Touch ID. Возникает больше вопросов, чем ответов.

Федосеев: Да, Touch ID – удобная штука (только когда руки не потные). А про распознавание лиц уже много новостей, что его легко обмануть. Во всяком случае об этом заявляли люди, которые (по их словам) обманывали так телефоны Samsung.

Федосеев: Вообще, конечно, крутость некоторых нововведений иногда непонятна сразу, на презентации. Удивить можно внешним видом телефона или какой-то яркой фишечкой. Та же Apple Pay в свое время мне казалась скучной, но мало какая из технологий упростила мою жизнь больше, чем эта. Экономит кучу времени. Бумажник не хочется с собой брать.

Амзин: Отдохнули? Давайте теперь поговорим о том, что нужно Apple как корпорации. Ей нужен чрезвычайно удачный первый квартал. Прошлый был очень хорош, его показатели надо побить. Первый квартал в Apple всегда выглядит примерно так: Statista Видите пики? Это все первые кварталы. Заметьте, в истории корпорации еще никогда новый первый квартал не был ниже предыдущего (хотя в 16 году Apple была к этому близка как никогда).

Амзин: Соглашусь с Романом, но приведу обратный пример – от некоторых нововведений я буквально пищал, но потом обнаруживал, что их никто не использует. Например, когда они представили (для азиатских рынков и американских тинейджеров) функцию прослушивания аудиосообщений в iMessage. Я думал, что это захватит всех российских пользователей – подносишь к уху телефон и слушаешь – но жестоко ошибся, «фича» не выстрелила так сильно, как я ожидал.

Амзин: отдельная интересная история связана с усилением Siri в iOS 11 и новых телефонах в целом. В Wired недавно опубликовали о направлении развития Siri довольно внятную статью, наконец-то объясняющую, почему она где-то умная, а где-то тупая, как пробка. Создатели Siri рассматривают ее как get shit done machine, а не, скажем, всезнающего помощника. Siri не один и не десять – а сотни сервисов, которые пронизывают телефон и другие устройства пользователя, чтобы улучшить его пользовательский опыт. Это важное отличие – одно дело сказать «ОК, Google» или «Слушай, Яндекс» и задать вопрос. Другое дело – попросить умную колонку Amazon Echo мелодию или заказать нечто в магазине. И совсем третье – когда Siri подсказывает в зависимости от местоположения нужные приложения, напоминает о чем-то, выстраивает взаимодействие важнейшего устройства и человека к взаимной пользе обоих. В этом смысле Siri – скорее непослушная, но полезная кошка, чем выполняющая команды собака.У этой кошки появится более приятный голос, улучшенный мозг и множество новых функций (увы, я не пробовал, так что верю на слово).

А вот еще почитайте свежей аналитики от автора Bloomberg View Леонида Бершидского. Он смотрит на перспективы нового гаджета со скепсисом. @widget type=post-embed id=86344

Амзин: Чтобы было понятно, насколько Siri важна для продаж, достаточно сказать, что ее непосредственный начальник Крейг Федериги, глава программной разработки. То есть это вещи одного уровня – iOS и Siri с точки зрения органиграммы Apple.

Амзин: две секунды кашляющего смеха. В ВК началась прямая трансляция презентации нового позиционирования МегаФона.

Амзин: Так, остались считаные минуты. Появляются невероятной красоты кадры под «Битлз»!

Это первая трансляция из Steve Jobs Theatre, стоящего рядом с новой «космической» штаб-квартирой и выглядит все божественно красиво.

Напоминаю, вы можете смотреть трансляцию на английском языке здесь. Используйте Safari или Microsoft Edge. Но лучше оставайтесь с нами.

На сцене голос Стива Джобса, и когда Тим Кук вышел на сцену, мне на секунду показалось, что эта худая фигура…в общем, показалось. Жаль.

Кажется, голос Кука немного дрожит, когда он говорит о Джобсе.

Амзин: Тим Кук много говорит о том, как вся новая штаб-квартира была задумана Стивом Джобсом. Он жалеет о том, что Джобса нет на презентации, и предлагает сегодня и впредь чтить Стива и его идеи. Затем он берет минуту, чтобы поговорить об ураганах. В iTunes и App Store покупатели смогут пожертвовать в фонд помощи пострадавшим от ураганов.

Амзин: Тим Кук рассказывает о том, как проектировался новый театр специально для мероприятий, конференций и прочего – и при этом стоит перед огромным залом (кажется, очень удобным). Сам он кажется очень маленьким на фоне огромного экрана. Это подчеркивает ничтожность одного Кука перед проектом новой сверхинновационной и экологичной штаб-квартиры, в которую вложили миллиарды долларов.

Федосеев: Скажем честно, вначале презентации нам, как обычно, показывают не самое интересное. Возможно, ретейл – это важно для бизнеса. Но обычным зрителям скучновато.

Амзин: Пока идет рассказ о внутреннем убранстве этого дворца Кубла-Хана с упором на продажи и мероприятия внутри Apple и ее магазинов/публичных пространств. Показали (я не успел зашотить) самую уродливую иконку iOS 11 – иконку App Store:( Магазинная красота в Нью-Йорке

Федосеев: Прям патока-патока. В общем, Apple – социально ответственная, креативная и развернутая в сторону человека компания! Verge

Амзин: I'm really excited…говорит Тим Кук. И показывает часы! Продажи часов выросли на 50% в год. Они обогнали Ролекс по продажам.

Федосеев: Кук сказал, что Apple Watch стали часами номер один в мире (что бы это ни значило в мире, где люди отказываются от часов…)

Амзин: Один из самых важных показателей: удовлетворенность пользователей часами составляет 97%. В переводе: каждый тридцатый пользователь недоволен и хотел бы чего-то другого. Показывают удовлетворенного часами киборга из России! (он сам себя так назвал в демо-ролике)

Амзин: Сейчас они мне их продадут – тут огромное количество важных историй про часы.

Амзин: WatchOS 4 улучшили работу с измерением сердечного ритма, Apple Watch предупреждают, когда у вас неожиданно повышается частота сердечных сокращений. Это вполне способно спасти жизни. Apple Watch также помогли изучить аритмию. Вместе со Stanford Medicine они начинают исследования сердечных ритмов пользователей, чтобы разобраться, как все устроено.

А теперь новые часы Со встроенным сотовым модулем. Watch Series 3.

Да, они работают с Air Pods. Выглядит так, как будто мне предложили продать айфон.

Новые часы будут ТОЛЩЕ старых (на толщину двух листов бумаги).

Амзин: Огромную работу проделали для того, чтобы впихнуть сотовый модуль в почти те же габариты. Перешли на электронную SIM-карту (о, сколько тут будет интересного), весь экран превратили в антенну и так далее. И да, оно умеет LTE и UMTS.

Федосеев: 2019 год. Нормальная фраза: «Мама, позвони мне на часы».

Амзин: Особое внимание уделили тому, что ты, конечно, не будешь подносить часы ко рту во время разговора. Поэтому пришлось разработать технологию, которая и с двух футов все нормально передает даже в не самых лучших условиях (показали шоу с разговором, где собеседник греб, находясь посреди озера; дул ветер).

Амзин: Цены ничегошные. Не Ролекс, но и не Swatch. Определенно, не Swatch.

Показали чумовой ролик, рекламирующий связь часов с наушниками. Следующая остановка – Apple TV! (похоже, это будет очень-длинная-презентация)

Теперь в 4k.

Амзин: Очень красивая птица, в которой в четыре раза больше пикселей, чем в чем-либо еще.

В Apple TV вставили процессор от iPad Pro, увеличили мощность центрального процессора вдвое, а видеопроцессора – вчетверо.

Все купленные HD-фильмы бесплатно апгрейдятся до 4K.

Амзин: Еще появляются в дополнительных странах сериалы (России в списке нет), поддержка прямых спортивных трансляций и управление домом. В App Store для Apple TV также появятся игры. Очень красивые, надо сказать. Процессор A10X задействовали на все деньги, что называется.

Федосеев: Tjournal тем временем отыскал «киборга из России». Оказывается, это ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Игнатов. Он не знает, почему Apple выбрали его для ролика. https://www.instagram.com/p/BX4z8F6F1_d/?taken-by=dvignatov

Амзин: Цены на Apple TV просты, как мычание.

Начались айфоны!

iPhone X.

На самом деле нет, конечно. Тим Кук просто очень издалека начал.

Федосеев: Так, я чуть в твиттер не запостил…

«Инновация за инновацией за инновацией…привели нас к этому моменту»

То, что представляют сейчас, называется iPhone 8 и iPhone 8 Plus. «Йозовенький», как говорит моя жена.

Восьмерки

Федосеев: Так, наконец шуточки пошли. https://twitter.com/turbojedi/status/907663942985674753

Он громче, у него есть басы, внутри новый чип. A11 Bionic. Огромное число цифр, из которых ясно, что прошлый A10 – просто можно выкинуть в помойку.

Ничего про слово Bionic пока.

Зато много про камеры.

Цвета, действительно, передает невероятно сочно и ярко.

Амзин: Кажется, слово Bionic они не собираются объяснять

Амзин: О! О! О!

Амзин: Простите, я до сих пор напуган. Оно умеет накладывать фильтры именно на лицо. Выделяет трехмерную модель лица и работает над ней – с отдельными фрагментами. Пугающе круто.

Амзин: занимательный факт №1151 – 85% снимков делается на смартфоны. Похоже, Apple это поняла очень четко. Можно снимать видео в 4K, или 240 кадров в секунду в 1080p. И выглядит это обалденно.

Объявляют о дополненной реальности. Новый чип умеет ее генерировать с частотой 60 кадров в секунду.

Амзин: Разработчики игр в дополненной реальности (на демонстрационном столе) ведут себя как дети, а аудитория затаила дыхание. Все это генерируется в реальном времени, конечно, и под любым углом.

Беспроводная зарядка! Да начнутся внутрисемейные войны за беспроводное блюдце! В этот раз – зарядка по открытому стандарту Qi.

Цена – от 699 долларов за обычную восьмерку, от 799 за iPhone 8 Plus. Выйдет позже.

Тим Кук: И еще одна вещь…

Тим Кук: Продукт, который определит следующее десятилетие…

Амзин: Это iPhone X. Не очки, не имплантант, не мозговой нейрошунт. iPhone X. Очень грустно от этой мысли почему-то.

SUPER RETINA DISPLAY.

Вместо Retina Display теперь Super Retina (458 ppi). 5,8 дюйма.

Амзин: У него действительно нет кнопки Home, зато есть светящиеся уши по бокам блока камер и всего такого. Для Siri сделали боковую кнопку.

Амзин: Вместо Touch ID в iPhone X технология Face ID. Смотришь на него, он узнает и разблокирует. Или нет. Как я говорил ранее – iPhone X наберет данных для того, чтобы разобраться, работает ли такая идентификация и в чем ее недостатки.

И вот теперь A11 Bionic.

Амзин: Оказывается, они засунули в новые телефоны нейропроцессор специально для подобных задач вроде распознавания лиц и любых задач для нейросетей.

Амзин: Шанс ложного срабатывания (чужой палец) Touch ID – 1 к 50 тысячам Тот же показатель у Face ID – 1 к миллиону И да, для Apple Pay надо заглянуть в камеру. Обратите внимание, там есть фраза adapts over time. Face ID привыкает к вашему лицу.

Амзин: наконец, на основе той же технологии сделали Animoji – вы выбрали эмодзи и корчите рожи. Все это будет работать в iMessage. Выглядит очень мило.

Амзин: Идет демонстрация, призванная убедить нас, что жизнь продолжается, просто новый телефон гораздо лучше наших старых, но это ничего, старик, даже Мона Лиза потихоньку разрушается.

Федосеев: Разработчик дурачится с анимоджи. Как говорится, главное, чтобы изобретение нравилось самому.

Амзин: Я цитирую спикера: «Если вы думали, чем будет заниматься человечество, получив доступ к лучшей технологии распознавания лиц…» Картинка справа полностью передает мои чувства. Все это надо хорошенько обдумать.

Амзин: (называют они его iPhone ten, то есть, похоже, проделали тот же трюк, что и Microsoft, избежавшая Windows 9).

iPhone X держит батарею на 2 часа дольше, чем iPhone 7

Apple выпустила коврик для одновременной беспроводной зарядки нескольких устройств. AirPower

Амзин: Звучит мягкая музыка, показывают возможности телефонов. Единственное, чего пока не сказали, это цену на iPhone X – но вообще обещали 999 долларов.

Новые цены на телефоны. iPhone X есть в варианте 64 и 256 гигабайт. При таких возможностях фотографии и видео 64 гигабайт еле хватит.

Амзин: Тим Кук проходится по всему, что показали: часы, Apple TV, три айфона, из которых iPhone X он постоянно называет будущим смартфонов.

Тим Кук: «Я думаю, Стив бы этим гордился»

Тим Кук: Всем спасибо, все свободны

Федосеев: Российское представительство уже рассказало о ценах у нас: Apple Watch Series 3 – от 27 490 рублей

iPhone 8 – от 56 990 рублей

Phone X – от 79 990 рублей Продажи Phone 8 с 22 сентября, Phone X – с 3 ноября.