Это перевод статьи автора Bloomberg View Леонида Бершидского. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.
Стоимость новых смартфонов Apple может превысить $1000. У этого есть объективные причины: вся линейка, включая топовую модель IPhone Х, будет оснащена дорогостоящими компонентами. Сейчас растут цены на все флагманские смартфоны, но Apple на этом очень конкурентном рынке требуется большая, чем у других, норма прибыли. Только так компания сможет оправдать растущие ожидания пользователей.
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