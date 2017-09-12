ФАС России разрешила компании «Сотол Проект», входящей в ЕСН Григория Березкина, выкупить еще 30,81% холдинга РБК. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Таким образом, у Березкина будет 95,9% голосующих акций РБК, отмечается в документе. Оферту на покупку оставшихся акций бизнесмен сделал в начале августа. Как писал «Коммерсантъ», ЕСН может потратить на эти акции до 875,8 млн рублей.

Бизнесмен выкупил 65,43% акций медиахолдинга в июне. Сумма сделки не разглашалась. Как писало vc.ru, продать холдинг предыдущего владельца Михаила Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны первого замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

В июле телеканал РБК покинула почти вся команда во главе с Эльмаром Муртазаевым. Управляющим директором телеканала назначили Игоря Полетаева, который вел передачу «Сегодня» на НТВ и в 2000–2006 годах работал на РБК; директором по развитию РБК стал Алексей Абакумов, которого называли человеком, близким к Громову.

В начале августа «Дождь» со ссылкой на источники рассказал о появлении на телеканале РБК «стоп-листов» экспертов, у которых нельзя брать комментарии. Кроме того, сотрудников обязали показывать перед отправкой все запросы на комментарии в органы власти и предоставлять свои страницы в соцсетях.