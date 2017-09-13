Если президентом России станет женщина – например, Ксения Собчак, – как мы будем говорить и писать о ней: «Сегодня президент подписала»? Или российским СМИ придется наконец всерьез задуматься о легализации и унификации феминитивов – женских форм слов, ранее употреблявшихся только в мужском роде? Приживутся ли в нашем обиходе «президентка», «авторка», «аналитикесса» и «филологиня»? Почему нам так сложно их употреблять сейчас и пора ли вводить специальные правила образования феминитивов, отвечает социальный исследователь Марина Симакова.

В русском языке феминитивы сегодня изобретаются и используются стихийно и снизу: они употребляются активистками, присутствуют в многочисленных пабликах в социальных сетях и в некоторых молодежных медиа. Общественная и научная дискуссия об их статусе – безусловная заслуга феминисток, настойчивость которых позволила феминитивам мигрировать из активистского словаря в академический и бытовой язык. Значительную роль в этом сыграл и интернет со свойственной ему скоростью распространения информации, вирусной логикой, чувствительностью к творческим и информационным вбросам, ускользанием от норм.

Стихийное использование феминитивов в обыденном говорении – это скорее позитивная тенденция, в очередной раз указывающая на подвижный характер языка. Она помогает увидеть, что языковые конструкции не догматичны, что речь может быть инструментом исследования мира и собственного опыта, территорией самовыражения и ареной политического спора. Люди все время выдумывают и подхватывают новые слова, иностранные заимствования или смачные ругательства (особенно легко это удается детям и подросткам) – словом, каждый из нас постоянно участвует в словотворчестве. Правда, к фактическому гендерному равенству все это имеет посредственное отношение.

И все-таки продвижение феминитивов и, главное, претензия на их нормативное закрепление – неоднозначная стратегия. Она обладает некоторым количеством заметных изъянов.