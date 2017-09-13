Высокие должности в российских силовых ведомствах могут конвертироваться в деньги или доходный бизнес – в обмен на поддержку и прикрытие. Мы всегда подозревали, что подобным образом и устроена связка власти и капитала, но документальных доказательств этой практики существует не так много. Историю, которая очень похожа на такую схему, удалось обнаружить в связи с расследованием дела влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.

Михальченко с марта 2016 года содержится в изоляторе по обвинению в контрабанде элитного алкоголя, суд по его делу должен вот-вот начаться. Как стало известно Republic, незадолго до старта процесса он передал часть своей доли в бизнесе, связанном с петербургским портом, семье Евгения Мурова, бывшего директора Федеральной службы охраны – спецслужбы, занимающейся обеспечением безопасности президента и других «объектов государственной охраны».