Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы ФСИН Олега Коршунова. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

Причина задержания не уточняется. Сейчас силовики проводят обыски во ФСИН и в доме Коршунова.

Источники «Интерфакса» сообщили, что обыски проходят по делу о растрате. Коршунов в июле подал заявление о выходе на пенсию, с того момента он находится в отпуске, рассказали они. Позднее агентство сообщило, что Коршунова задержали по делу о растрате 100 млн рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, следствие заподозрило Олега Коршунова в хищении 1 млрд рублей. Он якобы создал преступную схему вместе с экс-главой ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым для похищения «денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ».

«У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы, по которым 18 процентов от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП “Калужское”, вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование», – пояснил занимавшийся общественным расследованием деятельности ФГУП «Калужское», основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

После этого, по словам Осечкина, отчисления в бюджет прекратились.

Во ФСИН Коршунов курирует финансово-экономический блок. Как писала «Фонтанка», его могут уволить из-за того, что он якобы не справился со строительством изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

В июне Счетная палата также обнаружила, что ФСИН «грубо исказила» отчетность об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», пишет РБК. Ведомство занизило долг почти на 768 млн рублей.