В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова, осужденного на три с половиной года лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщается в фейсбуке журналиста.

В посте приводятся слова матери журналиста Натальи Соколовой:

«В августе я была не в Москве. Дома в день пожара никого не было с 9:00. Но уже примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира. Вся мебель на выброс: часть сгорела, часть в копоти. От температуры даже люстры и телевизор оплавились. Практически все надо менять, даже двери».

В МЧС, по ее словам, причиной пожара назвали «случайно залетевший в окошко непотушенный окурок». Наталья Соколова с этой версией не согласна, она полагает, что это был поджог.

Приговор Соколову вынесли 10 августа, его признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ. По версии следствия, Соколов и трое других фигурантов дела «под видом инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть” продолжили деятельность запрещенной за экстремизм организации “Армия воли народа”».

Как считает сам Соколов, дело против него связано с его журналистской деятельностью, в частности, с расследованием о коррупции при строительстве космодрома Восточный.