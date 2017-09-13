Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев потребовал у главы «Роснефти» взятку, показав ему пальцами «знак победы», считает прокурор по делу. Как пишет «Интерфакс», таким образом он якобы обозначил сумму.

«В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом в виду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», – заявила адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Это произошло, как следует из показаний Сечина, во время игры в бильярд на конференции БРИКС в Гоа осенью 2016 года.

13 сентября в суде выступал сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин. Он присутствовал во время игры в бильярд и заявил, что никаких жестов со стороны Улюкаева не заметил.

При этом, как отметила Квеидзе, жест во время игры в бильярд мог означать не только сумму, но и «знак победы».

@widget type=post-embed id=86209

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» $2 млн за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и «общее покровительство» в дальнейшем. Бывший министр, в свою очередь, обвинял Сечина в провокации взятки.