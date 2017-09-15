О последних годах СССР и постсоветской эпохе Ельцина к настоящему времени написано немало книг. Тем не менее этот период нельзя считать одним из самых востребованных в документальной литературе. Видимо, еще не сформировалось достаточной потребности в независимом и отстраненном анализе событий, которые происходили не так уж давно (какие–то двадцать-тридцать лет назад). Впрочем, некоторые приметы того времени постепенно начинают забываться. И сборник «Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг» (вышла в Издательстве Университета Дмитрия Пожарского) – как раз одна из тех книг, которые помогают освежить память. В главе, которую мы публикуем, Давид Мандель – профессор политологии Университета Квебека в Монреале и исследователь рабочего движения России с 1970-х годов, вспоминает, как вчерашний советский пролетариат пытался достучаться до новой власти – иногда в прямом смысле слова: при помощи шахтерских касок на Горбатом мосту. И что у них из этого вышло.
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