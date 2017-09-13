Министр культуры Владимир Мединский счел «опасным прецедентом» отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Его цитирует «Интерфакс»:

«Любые намерения “инициативщиков” на местах “запретить показ”, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ».

Чиновник обратился к правоохранительным органам с просьбой остановить давление «распоясавшихся активистов».

Накануне министр культуры, комментируя отказ от показа «Матильды», заявил, что его «чаша терпения переполнена». Позднее он пояснил, что его возмутило «нагнетание истерии» вокруг фильма.

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12 сентября в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что они откажутся от показа фильма из-за опасений за безопасность посетителей.

Как пишет РБК, сети кинотеатров пришлось отказаться от показа «Матильды» из-за угроз, поступавших от организации «Христианское государство – Святая Русь». Администрация кинотеатров писала заявления в полицию после поступления каждой угрозы.

В ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Учителя, Константина Добрынина, подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». В конце августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя, забросали «коктейлями Молотова».