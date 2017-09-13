Министр культуры Владимир Мединский счел «опасным прецедентом» отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Его цитирует «Интерфакс»:
«Любые намерения “инициативщиков” на местах “запретить показ”, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ».
Чиновник обратился к правоохранительным органам с просьбой остановить давление «распоясавшихся активистов».
Накануне министр культуры, комментируя отказ от показа «Матильды», заявил, что его «чаша терпения переполнена». Позднее он пояснил, что его возмутило «нагнетание истерии» вокруг фильма.
12 сентября в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что они откажутся от показа фильма из-за опасений за безопасность посетителей.
Как пишет РБК, сети кинотеатров пришлось отказаться от показа «Матильды» из-за угроз, поступавших от организации «Христианское государство – Святая Русь». Администрация кинотеатров писала заявления в полицию после поступления каждой угрозы.
В ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Учителя, Константина Добрынина, подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». В конце августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя, забросали «коктейлями Молотова».
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