Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить объединение «Христианское государство – Святая Русь» на экстремизм. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Депутаты подчеркивают, что участники и идеологи организации открыто угрожали «не только рядовым гражданам России, деятелям культуры, не принимающим их ущербной идеологии, но и самим руководителям государства».

«Вам известны организаторы этой нарастающей безнаказанной вакханалии хулиганов и экстремистов, демонстрирующих абсолютное небрежение правами, свободами граждан, в том числе и в части вероисповедания, системно и осознанно дестабилизирующих общественный порядок в крупных городах России», – говорится в документе.

Парламентарии заявили, что «совместно действующие формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие». Все это происходит «в обстановке необъяснимого бездействия МВД», подчеркивается в запросе.

В ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Учителя, Константина Добрынина, подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». В конце августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя, забросали «коктейлями Молотова».

На следующий день сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что они откажутся от показа фильма из-за опасений за безопасность посетителей. По данным РБК, администрация кинотеатров получала угрозы от «Христианского государства – Святая Русь». После каждой угрозы они обращались в полицию.

Министр культуры Владимир Мединский назвал давление на кинотеатры из-за «Матильды» «беззаконием и цензурой» и попросил правоохранительные органы остановить «распоясавшихся активистов». Позднее он направил соотвествующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву.