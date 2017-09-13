Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассказал, что все деньги, которые он брал у предпринимателей, были добровольными пожертвованиями в благотворительный фонд. Об этом сообщает корреспондент Republic из зала суда.

По словам экс-губернатора, 21 апреля 2016 года на встрече с предпринимателями, где присутствовали более 100 бизнесменов, Белых рассказал о нескольких проектах фонда «Вятка» по ремонту фасадов, установке фонтанов, строительству памятников. Он подчеркнул, что осенью 2017 года состоятся выборы в регионе и добавил, что было бы правильно, чтобы люди видели качественные изменения, которые происходят на их территории.

Поучаствовать в этих проектах Белых предложил и владельцу Нововятского лыжного комбината Юрию Зудхаймеру. По словам экс-губернатора, бизнесмен дал свое согласие: сначала в безналичной форме, а потом решил передать деньги лично. Эти деньги, по словам Белых, не предназначались для него лично. Белых неоднократно предлагал перечислить деньги на счет фонда, однако Зудхаймер настаивал, что хочет передать деньги лично.

О взятке, по словам Белых, они не договаривались, никакая конкретная сумма не называлась. 24 июня во время встречи в ресторане Белых получил пакет от Зудхаймера, но ожидал, что там будет подарок ко дню рождения и вино; содержимое пакета он не трогал и не знал, что в нем. Экс-губернатор подчеркнул, что специальным препаратом были покрыты не только деньги, но и сам пакет, и руки Зудхаймера.

«Оперативники даже не требовали прикасаться к купюрам. Это было создано для того, чтобы имитировать взятку с поличным», – отметил он.

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Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов летом 2016 года; на следующий день его обвинили в получении взятки и арестовали. По версии следствия, Белых получил в сумме €600 тысяч за поддержку Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании.

СК утверждает, что взятки ему передавали бывший владелец НЛК Альберт Ларицкий и нынешний владелец предприятия Юрий Зюдхаймер. Ларицкого приговорили к трем годам колонии за мошенничество с задолженностью НЛК и хищении кредитов Сбербанка.