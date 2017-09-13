В правоохранительные органы Москвы поступают звонки о минировании торговых центров и вокзалов. Об этом сообщают источники «Интерфакса» и ТАСС.

Всего, как пишет ТАСС, звонки поступили относительно восьми объектов: Киевского, Казанского и Ленинградского вокзалов, торговых центров «Метрополис», «Афимолл сити» и «Город», а также Первого медицинского университета имени Сеченова. В торговых центрах проводится эвакуация.

Сейчас сотрудники полиции проверяют информацию о минировании.

«Интерфакс» пишет, что звонки о минировании объектов продолжают поступать в полицию.

«По состоянию на 16:00 поступили еще анонимные сообщения об угрозах взрыва на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в ТЦ “Капитолий” и “Европейский”», – рассказал источник агентства.

По данным «Интерфакса», поступил также звонок «с угрозой пассажирам» аэропорта Шереметьево. Эвакуации в аэропорту не проводится.

Позднее стало известно об эвакуации пассажиров Ленинградского и Казанского вокзалов. Проверяется информация об угрозе взрыва в торговом центре «Фестиваль» и в ГУМе. Полицейским также сообщили об угрозе взрыва на Красной площади, информация проверяется.

По данным РБК, в Москве из-за угрозы взрыва в разных объектах эвакуировали около 30 тысяч человек. Источники «Интерфакса» сообщают, что эвакуированы более 15 тысяч человек. Всего в полицию поступило около 30 анонимных звонков, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Последние несколько дней в городах России проходит эвакуация из торговых центров, административных зданий, вокзалов, школ и институтов из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Неизвестно, кто стоит за ложными звонками.