История Адольфа Гитлера снова привлекла к себе внимание. В прессу попал документ ЦРУ, в котором говорится, что он мог пережить войну, сбежав в Южную Америку. Прилагается даже фотография якобы с его изображением. Подпись утверждает, что она сделана в Колумбии в 1954 году.

Сам документ не новость. Ранее о нем, в частности, упоминал аргентинский историк Абель Басти, сторонник теории о выжившем лидере нацистов. Отчет ЦРУ он включил в свою книгу «По следам Гитлера», опубликованную в 2011 году.

Теории о выжившем Гитлере циркулировали десятилетиями. Их поддерживали некоторые историки. По ним снимали документальные фильмы. Их проверяли спецслужбы. Что заставляет возвращаться к этой теме снова и снова?