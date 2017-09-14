В последние годы альтернативные источники молока – от сои до миндаля и риса – начали подрывать молочную промышленность. В 2015 году в США продажи натурального молока снизились на 7% ($17,8 млрд) и, согласно прогнозу исследовательского агентства Mintel, упадут еще на 11% к 2020 году. В то же время продажи, например, миндального молока с 2011 по 2015 год выросли на 250%.

Но у альтернативных видов напитка есть недостатки: соевое молоко может иметь привкус мела и имеет генетически модифицированную составляющую. Миндальное молоко, несмотря на репутацию высокопротеинового, содержит в восемь раз меньше белка по сравнению с натуральным, а также требует огромного количества воды для производства. Рисовое молоко обладает достаточно приятным вкусом, но также является низкопротеиновым.

Последним претендентом на место в вашем холодильнике стало молоко Ripple из желтого гороха. В его производство Google Technologies и инвесторы Кремниевой долины вложили $44 млн.