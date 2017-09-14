Генпрокуратура Украины (ГПУ) считает организаторами убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова «вора в законе» Владимира Тюрина и банкира, который последнее время работал в Крыму. Об этом сообщает «Росбалт», ссылаясь на данные поступившего в Москву ответа ведомства.

Как отмечается, в документе указаны даты, когда Тюрин и банкир встречались, чтобы обсудить подготовку убийства.

«Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих самых спецслужб», – рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах.

В Киеве также считают, что к преступлению причастны российские спецслужбы. «По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине», – добавил собеседник агентства.

Владимир Тюрин – бывший муж Марии Максаковой; после расставания с ним она вышла замуж за Вороненкова.

Сама Максакова в интервью РБК заявила, что ГПУ не передавала никакой информации России.

«Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», – сказала она.

В начале сентября ГПУ заявила, что заказчик убийства Вороненкова установлен. По словам главы ведомства Юрия Луценко, он «причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами». Исполнители убийства – преимущественно граждане Украины, добавил Луценко. Нескольких подозреваемых по делу задержали в июне в Днепропетровской области.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, тот скончался в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который ранее служил в Национальной гвардии Украины.