Правительство Венесуэлы потребовало от нефтяных трейдеров не вести расчеты в долларах США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, нефтетрейдеры, которые работают с венесуэльской нефтью, уже начали конвертировать свои счета в евро. Как рассказал один из партнеров PDVSA, нефтяная компания попросила своих частных партнеров открыть счета в евро и перевести уже имеющиеся средства в европейскую валюту.

Издание подчеркивает, что такие меры призваны обойти американские санкции. PDVSA и Министерство энергетики страны официально не комментировали информацию.

В конце августа США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в «подрыве демократии» на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Ограничения также коснулись сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией.

Кроме того, новые санкции запрещают проводить сделки с некоторыми уже существующими долговыми обязательствами, которыми владеет госсектор Венесуэлы; запрещены также сделки с дивидендами, которые выплачивают власти страны.