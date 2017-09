Боль в пояснице – самая распространенная на Западе причина выхода на больничный и одна из главных причин инвалидности. В 16 лет американка Кэтрин Джейкобсон Рамин упала с лошади, после чего в течение нескольких десятилетий страдала от боли в пояснице. Иногда боль становилась настолько нестерпимой, что Рамин не могла ничем заниматься и просто лежала в кровати.

В своей книге «Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting on the Road to Recovery» журналистка описывает концепцию альтернативного лечения хронических болей в спине без болеутоляющих и операций. Эта теория предполагает, что постоянная боль в спине без очевидной причины не всегда является следствием повреждения тканей. Тело в таком случае ни при чем – боль зарождается в центральной нервной системе (ЦНС) и живет внутри мозга. Отрывок из книги опубликовал Aeon.

Лечение хронической боли в спине чаще всего растягивается на годы и превращается в череду бесконечных разочарований. Физиотерапия, сеансы массажа, хирургические операции, как правило, в лучшем случае помогают ненадолго, а в худшем – усиливают боль. Как и многие другие пациенты, Рамин сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ) позвоночника – сканирование костей и мягких тканей. Посмотрев на снимки, врачи обнаружили у нее «дегенеративную болезнь межпозвоночного диска», к которой также добавилась пара грыж, – это звучало достаточно тревожно, чтобы Рамин решилась на операцию.

И только спустя месяцы, изучив исследования о полезности подобных сканирований, Рамин узнала, что зачастую снимки здоровых людей не отличаются от снимков тех, кто из-за хронической боли уже был нетрудоспособен. Сканирование вроде МРТ действительно помогает выявить различные редкие заболевания, но в большинстве случаев между болью в спине и снимками нет никакой связи.

Несмотря на это, сотни тысяч людей соглашаются сделать операцию. В каких-то случаях хирургическое вмешательство действительно может облегчить боль. Но проблема в том, что все операции – это серьезный риск, а для реабилитации требуются значительные затраты времени и усилий. К тому же исследования показывают, что через год после операции состояние пациентов практически ничем не отличается от состояния решивших ее не делать. В США ежегодно неудачно заканчиваются около 80 тысяч операций на спине, и каждый пятый пациент повторно ложится под скальпель.