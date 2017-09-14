Противостояние вокруг «Матильды» Алексея Учителя перешло в новую фазу. Это уже даже не горячая фаза – горячая была, когда в студию режиссера летели «коктейли Молотова», около офиса его адвоката Константина Добрынина сгорел автомобиль, а в Екатеринбурге – целый кинотеатр. Текущую фазу можно, пожалуй, назвать фазой дискуссии на высшем уровне.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский публично, через официальный сайт министерства атаковал депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Наталью Поклонскую. Поклонская за неимением официального сайта ответила через фейсбук. Все это любого скептика убедит, что мы живем в настоящем демократическом государстве: налицо полемика между независимыми ветвями власти. А если у кого и остались сомнения, добавим – в защиту подчиненной уже выступил спикер парламента Вячеслав Володин.

Теперь шаг в сторону, сделанный ради красивой цитаты, – коллеги Поклонской блюдут каноны корпоративной солидарности. Вот, например, экс-телеведущий, а ныне депутат от правящей партии Петр Толстой: «На мой взгляд, крайне неверно игнорировать мнение людей, которых это оскорбляет и задевает. Потому что игнорирование диалога провоцирует экстремизм… Вы же понимаете, что дело не в Поклонской. Она не себя представляет. Она не одна. За ней сотни тысяч, если не миллионы людей». Важно зафиксировать красивый ход мысли: машины и кинотеатры горят, потому что противоположная сторона конфликта не идет на диалог. Формат диалога при этом заранее задан: «А давайте мы ваш фильм запретим, а вас посадим за оскорбление чувств верующих. Или за нецелевое расходование бюджетных средств. Не согласны? Ну тогда гореть кинотеатрам». То есть целый веер вариантов предлагается неготовым к диалогу кощунникам – все, можно сказать, предельно либерально.