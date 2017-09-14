Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие». Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Хотя председатель правления будет назначен только по завершении работы временной администрации, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов», – приводит ее слова РИА Новости.

Позднее сам Задорнов заявил, что доля ВТБ в «Открытии» при отрицательном капитале, скорее всего, будет списана. Его слова приводит «Интерфакс».

О том, что Задорнов может возглавить «Открытие», в конце августа сообщал «Коммерсант» со ссылкой на близкие к банку и группе ВТБ источники. В пресс-службе ВТБ эту информацию отвергали, пояснив, что Задорнов не намерен уходить из финансовой организации.

Задорнов выступал президентом и председателем правления банка ВТБ 24 с 2005 года. С 1997 по 1999 он возглавлял Минфин России, в 1998 участвовал в принятии решения о дефолте. Был депутатом Госдумы I-IV созывов.

29 августа Центробанк заявил, что займется санацией «Открытия» и станет основным инвестором банка; в открытии назначили временную администрацию. Регулятор пообещал, что «Открытие», Рокетбанк и «Точка», которые входят в финансовую группу, «продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов».

В начале августа Bloomberg писало, что «Открытие» ищет нового инвестора. В июне с корпоративных срочных депозитов «Открытия» ушло 105,8 млрд рублей, в июле, по последней оценке ЦБ, компании сняли со счетов 323 млрд рублей, частные лица – 138 млрд.