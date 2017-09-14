Бруклинский суд отправил в тюрьму миллионера Мартина Шкрели из-за поста в фейсбуке, где он предложил приобрести прядь волос экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон за $5 тысяч. Об этом сообщает Reuters.

$5000 за локон Хиллари

4 сентября Шкрели в фейсбуке предложил заплатить $5 тысяч тому, кто срежет прядь волос Хиллари Клинтон во время ее турне с книгой «Что произошло?» о ее проигрыше на выборах. В суде сочли, что этот пост представляет опасность для общества.

«Это призыв к нападению в обмен на деньги», – заявил судья.

Прокуроры пожаловались также на его посты в социальной сети, где он заявил, что хотел бы заняться сексом с журналисткой.

Миллионер извинился за публикацию о Хиллари Клинтон. По его словам, он не ожидал, что его пост воспримут всерьез. Адвокаты Шкрели настаивали, что публикация защищается первой поправкой о свободе слова в США. Судья, однако, настоял, что кто-то из 94 тысяч подписчиков Шкрели мог воспринять заявление всерьез.

До оглашения приговора по делу о мошенничестве, Шкрели будет находиться в тюрьме строгого режима.

До 20 лет тюрьмы

В отношении Шкрели в 2015 году возбудили дело о мошенничестве. По версии прокуратуры, в 2011 году он растратил деньги инвестиционных фондов Elea Capital, MSMB Capital и MSMB Healthcare.

В августе миллионера признали виновным по трем эпизодам из восьми, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Приговор огласят в январе. Как отмечает Reuters, вероятно, он получит значительно меньший срок, так как никто из инвесторов не потерял свои деньги. Шкрели выпустили под залог $5 млн, однако 13 сентября судья отменил это решение.

«Самый ненавидимый человек в США“

Внимание на Мартина Шкрели обратили в 2015 году, когда его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals купила права на выпуск лекарства Daraprim (используют при борьбе со СПИДом). До покупки прав на выпуск лекарства одна таблетка стоила $13,50, однако после этого цена увеличилась на 5000% до $750 за таблетку.

Сам миллионер утверждал, что ранее препарат не был “финансово жизнеспособным” и не применялся достаточно широко при прошлой цене.