Отрицательный капитал банка «Югра» вырос до минус 86 млрд рублей по состоянию на 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Убыток «Югры» на 8 сентября составил 135 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность банка снизилась вдвое по сравнению с оценкой на 28 июля и составила 78 млрд рублей. Активы банка на 8 сентября снизились до 113 млрд рублей.

28 июля, в день отзыва лицензии у «Югры» ЦБ оценил отрицательный капитал банка в 7,04 млрд рублей, но затем понизил его до 2 млрд рублей. Регулятор заявлял, что «дыра» в капитале связана с «существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности».

В ЦБ заявляли, что бизнес-модель «Югры» основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами банка за счет денег физлиц «посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов».

Ранее регулятор подчеркивал, что подозревает руководство «Югры» в недостоверности отчетности, манипуляциях с вкладами и выводе активов.