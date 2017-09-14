Звонки о минировании в городах России совершали люди, связанные с «Исламским государством». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается», – заявил собеседник агентства.

Информация о звонивших не разглашается в интересах следствия. Отмечается, что ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось.

Как пишет РБК, ФСБ установила источник звонков о заложенных бомбах. В ближайшее время причастных объявят в международный розыск.

Накануне, как сообщили собеседники РБК и «Интерфакса», ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложно сообщение об атаке терроризма).

С 10 сентября в полицию городов России поступают сообщения о заложенных бомбах в торговых центрах, административных зданиях, вокзалах, школах и университетах. Как писало РИА Новости 13 сентября, эвакуация из-за звонков затронула 85 тысяч человек в 19 городах страны.