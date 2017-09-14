На протяжении последнего года вокруг конфликта на востоке Украины нарастает геополитическое движение: президентство Дональда Трампа, Brexit, общий рост евроскептицизма в Европе, а также плюрализация геополитических интересов на Западе в целом создают предпосылки к переменам, затрагивающим украинский кризис. Дискуссии о введении миротворцев ООН, слухи о вероятности смены глав ДНР и ЛНР, попытки России по-тихому договориться с США – все это ведет к тому, что в скором времени ситуация в Донбассе начнет меняться. Однако предпосылок к разрешению конфликта, напротив, становится все меньше. Россия постепенно готовится к геополитическому шторму, занимаясь укреплением своих фундаментальных позиций в отношении украинского кризиса.

В украинском конфликте почти как в среде российской либеральной оппозиции: чем больше стороны пытаются между собой договориться, тем меньше у них это получается. Каждая миротворческая инициатива оказывается не столько шагом навстречу контрагентам, сколько попыткой экспансии или защиты своих позиций от посягательств. Последние несколько месяцев были отмечены ростом числа таких инициатив, причем исходили они не от России.