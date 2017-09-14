У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова начались обыски. Об этом его адвокат Александр Дубровинский рассказал в фейсбуке.

По его словам, обыски проходят по 12 адресам.

«Ищут что-то что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» – написал Дубровинский.

По словам источника «Интерфакса», обыски связаны с делом об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева.

В апреле «Росбалт» со ссылкой на источники писал, что Исмаилова заподозрили в причастности к преступной группе, которая предположительно совершила восемь заказных убийств. Показания на него якобы дал один из членов группы – Гарри Белоцерковский.

По его словам, группа совершала убийства коптевской группировки и связанных с ней бизнесменов из-за торговых площадок в Северном административном округе Москве. В частности, он сослался на разговор Тельмана Исмаилова и его брата Рафика, обсуждавших возможность убить «авторитета» Андрея Лобанова. Вскоре его застрелили.

Рафика Исмаилова в 2016 году обвинили в убийстве предпринимателей Савкина и Брилева в мае того же года. Его заключили под арест. Вагиф Исмаилов, еще один из братьев, объявлен в розыск.

В марте суд признал Тельмана Исмаилова банкротом и начал продажу его активов. В 2015 году Forbes оценивал состояние бизнесмена в $600 млн. В 2009 году в работе Черкизовского рынка, которым владел Исмаилов, выявили масштабные нарушения, сам рынок закрыли. После этого бизнесмен уехал за границу и стал распродавать свои активы.