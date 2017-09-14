Совет Евросоюза на полгода продлил санкции в отношении 148 граждан России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также 37 организаций. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета.

Санкции будут действовать до 15 марта.

Ограничения предполагают запрет на въезд на территорию еврозоны и заморозку счетов, которые открыты в банках ЕС. Под санкции в том числе попали глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Их Совет ЕС считает причастными к конфликту на Востоке Украины и присоединению Крыма к России.

Индивидуальные санкции ввели в марте 2014 года. ЕС продлевает их каждые полгода. В отношении России также ввели экономические санкции. Условием для их снятия называют выполнение Минских соглашений Россией.

Ранее спецдокладчик ООН Идрис Джазаири заявила, что с момента введения санкций Россия потеряла $55 млрд. При этом страны, которые ввели санкции, теряют около $3,2 млрд ежемесячно. Таким образом, с апреля 2014 года экономика ЕС потеряла $131,2 млрд.

Джазаири рекомендовала провести оценку эффективности санкций и начать постепенно их отменять. Начать она рекомендовала с тех ограничений, которые затрагивают население России.