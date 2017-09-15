Бывший губернатор Кировской области Никита Белых оказался за решеткой в конце июня 2016 года по обвинению в получении взятки. В минувшую среду, 13 сентября, в Пресненском суде Москвы прошло второе заседание по его делу. Из материалов, которые нам удалось изучить, можно сделать вывод: сотрудники ФСБ могли получить из Кремля команду разобраться в деятельности Белых за несколько месяцев до ареста. Причина – не взятки, а низкие налоговые отчисления области в федеральный бюджет и опасения за результат выборов.

«Кремль недоволен тем, что вырубается много лесов»

Никита Белых знал, что за ним следит ФСБ. Выступая в суде, он вскользь упомянул, что в его уголовном деле есть материалы, которые подтверждают: спецслужба готовила ему провокацию. При этом экс-губернатор отошел от речи, написанной для него адвокатом Андреем Грохотовым. Republic ознакомился с документом, который в ходе заседания был приобщен судьей к делу.