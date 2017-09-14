Издание Buzzfeed опубликовало очередное расследование о России. Предыдущие публикации были посвящены серии загадочных смертей в Великобритании, за которыми якобы стояла Москва. Новый эпизод – шпионажу. По данным журналистов, ФСБ вербовала мелких уголовников, чтобы использовать их как агентов в соседней Эстонии. То, что такая практика в спецслужбах действительно существует, Republic подтвердил бывший сотрудник органов госбезопасности Валерий Величко.

С такими обвинениям уже выступали эстонские власти. Расследование, частично основанное на их информации, добавляет подробностей – в частности, связывает одного из контрабандистов с захватом сотрудника полиции безопасности (KaPo) Эстона Кохвера в 2014 году, который был осужден в России за шпионаж. Именно этот контрабандист, по версии издания, заманил эстонца в засаду, где его ждали сотрудники ФСБ.