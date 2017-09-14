Техническую реализацию почтового референдума о гей-браках в Австралии раскритиковали после скандала в социальных сетях. 13 сентября пользователь твиттера Дэн Нолан (Dan Nolan) представился сотрудником «Почты Австралии» и рассказал, что он просвечивает конверты и выкидывает бланки с голосами «против» однополых браков. Запись распространили тысячи пользователей.

https://twitter.com/dannolan/status/907817752060059648

Почти сразу «Почта Австралии» в официальном твиттере заявила, что такого сотрудника у них нет, и у него не может быть доступа к письмам. Это, однако, не остановило противников легализации среди публицистов и политиков. Например депутат Либеральной партии Джордж Кристенсен написал: «Мы знаем, что выступающие “за” [однополые браки] используют любую низкую тактику, чтобы выиграть, но это уже противозаконно!».

Как оказалось, оригинальное изображение с просвечивающимся конвертом было опубликовано другим пользователем в фейсбуке: он критиковал правительство за $122 млн, потраченные на почтовый опрос. Пользователь подчеркивал, что таким образом любой сотрудник почты может выкидывать бланки с неугодными голосами по своему усмотрению.

Это сообщение попало в Reddit, а Дэн Нолан просто скопировал фото в твиттер, снабдив его громким текстом. Скриншот твита Нолана разошелся по фейсбуку, его публиковали на своих страницах множество противников однополых браков, включая австралийское националистическое движение Reclaim Australia.

При этом журналисты Buzzfeed Australia проверили эксперимент и убедились, что результат опроса действительно легко увидеть, просветив конверт зажигалкой или фонариком телефона.

Референдум о легализации однополых браков стартовал в Австралии 12 сентября. Он проходит в необычных условиях – австралийцы отправляют заполненные бланки по почте. Опрос продлится до ноября 2017 года. Его результаты не являются обязывающими. Если граждане проголосуют за однополые браки, премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл внесет соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. По данным соцопросов, большинство австралийцев поддерживают легализацию гей-браков.