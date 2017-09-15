Самый отвратительный скандал недели – не «Матильда», а «Зарядье».

Что произошло. Была одиозная масштабная стройка, которую торопились завершить ко Дню города, работали круглосуточно, успели, потом праздновали, а потом объявили, что объект испорчен, потому что, видите ли, граждане оказались не очень сознательными и в первые же дни существования парка все в нем поломали, вытоптали и украли. Администрация парка говорит о 10 тысячах уничтоженных растений, лояльные администрации комментаторы в подробностях рассказывают прессе о вандализме посетителей («подходили к людям и спрашивали, зачем те выкапывают только что посаженные цветы, и реакция очень странная: посетители отвечали: ‘Мы налогоплательщики, мы за все заплатили, поэтому имеем право’»), вход в парк ограничивается, все расстраиваются, потому что горожане оказались не готовы сосуществовать с вновь обретенным шедевром паркового искусства.

По-хорошему, это не эпизод из практики городского паркового хозяйства или урбанистики, это вполне модельная ситуация отношений между властью и обществом, когда власть, пусть и самая мелкая, всего лишь парковые менеджеры (но нанятые городским правительством и представляющие его интересы) выступают с просвещенных и прогрессивных позиций, противопоставляя себя темному и варварскому населению.