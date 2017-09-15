Гуманитарная поддержка «отдельным территориям» России будет исключена из проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы. Такое поручение было дано Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября, передает РБК, в распоряжении которого имеется копия протокола встречи.

По данным источников РБК, под «отдельными территориями» понимаются самопровозглашенные республики в Донбассе – Донецкая и Луганская.

«Когда раньше обсуждался вопрос у [помощника президента Владислава] Суркова, как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», – рассказал собеседник издания.

Высвободившиеся бюджетные средства предполагается направить на строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Из протокола встречи следует, что на модернизацию областей за три года планируется потратить 165 млрд рублей, из них 85 млрд рублей пойдут на Крым.

В частности, деньги пойдут на строительство медицинских объектов в Крыму, капитальный ремонт автодороги Алушта – Феодосия, постройку паромов для перевозки поездов по маршруту Усть-Луга – Балтийск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует отказываться от гуманитарной поддержки Донбасса. Сейчас, по его словам, идет «перераспределение» средств, что не означает сокращение финансирования «каких-то направлений», передает РБК. «Речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет», – отметил Песков.