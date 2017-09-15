Гуманитарная поддержка «отдельным территориям» России будет исключена из проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы. Такое поручение было дано Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября, передает РБК, в распоряжении которого имеется копия протокола встречи.

По данным источников РБК, под «отдельными территориями» понимаются самопровозглашенные республики на Донбассе – Донецкая и Луганская. Высвободившиеся бюджетные средства предполагается направить на строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

Заметка дополняется.