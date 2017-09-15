США и несколько других стран пытались оказать влияние на региональные выборы в России 10 сентября. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передает РБК.

По словам Климова, вмешательство в российские выборы происходило путем перевода денег в российские фонды, занимающиеся выборами, для поддержки определенного кандидата. При этом деньги переводились «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте» через страну – союзницу России в Таможенном союзе, какую именно, – Климов не уточнил.

Член комиссии в Совете Федерации Олег Морозов заявил, что факты вмешательства получили подтверждение от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В ведомстве эту информацию комментировать отказались; как заявили источники РБК, в Росфинмониторинге подтвердили Климову, что в российские политтехнологические организации пересылались доллары США через Казахстан.

Заметка дополняется.