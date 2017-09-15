Парковка рядом с посольством США в Москва стала доступной для всех автовладельцев. Как объяснили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), это связано с острой нехваткой парковочных мест в этом районе, передает РИА Новости.

13 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге на месте парковки для генконсульства США появился автомобильный разворот и пешеходный переход. Кроме того, официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон заявила, что парковки лишились сотрудники консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

Источник ТАСС указал, что отдельных парковок у консульств и посольства в Москве не было и раньше. По его словам, парковочные места предусматривались у резиденции посла, но их убрали несколько месяцев назад.

Глава российского МИД Сергей Лавров 11 сентября заявил, что Россия приведет условия работы и численность американских дипломатов «в полное соответствие с тем, что называется паритетом». В конце августа США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.