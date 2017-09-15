Российские силовые структуры – МЧС, МВД и ФСБ – официально не комментируют волну ложных звонков о минировании общественных зданий в крупных городах страны и массовые эвакуации, так как об этом распорядилась ФСБ, руководящая расследованием. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы одного из силовых ведомств.

Такое распоряжение объяснили нежеланием нагнетать панику и провоцировать телефонных террористов. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что силовые ведомства ведут поиск виновных и призывал дождаться результатов расследования.

14 сентября источники РИА Новости в правоохранительных органах заявили, что звонки о заложенных бомбах в городах России совершали люди, связанные с «Исламским государством». До этого источники «Интерфакса» говорили, что звонки поступали из-за рубежа, по предварительным данным, с Украины. Другая неофициальная версия происходящего – масштабные антитеррористические учения.

С 10 сентября в полицию крупных российских городов поступают сообщения о заложенных бомбах в торговых центрах, административных зданиях, вокзалах, школах и университетах. Источник РИА Новости заявил, что за это время с 480 объектов были эвакуированы более 150 тысяч человек.

В связи со звонками «лжеминеров» ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). Как писал «Коммерсантъ», по делу о «телефонных террористах» уже задержали нескольких подростков-подражателей.