В Гарвардском университете вручили Шнобелевские премии, передает ТАСС. Это 27-я ежегодная церемония.

Премия мира

Ученые из Цюрихского университета исследовали взаимосвязь игры на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду с храпом.

Исследователи привлекли 25 добровольцев, которые страдали от апноэ. Им предлагалось играть на музыкальном инструменте пять-шесть дней в неделю по 25 минут. Выяснилось, что после четырех месяцев у исследуемых улучшилось качество сна и уменьшился храп. По мнению ученых, это связано с тем, что игра на диджериду укрепляет верхние дыхательные пути.

Экономика

Австралийские ученые Мэттью Роклофф и Нэнси Грир обнаружили, что игроки в казино делают более высокие ставки, если перед этим подержат в руках крокодила или другое опасное животное. Мозг, по мнению ученых, в таких ситуациях принимает нервное возбуждение за радость от везения, считая, что он может рассчитывать на крупный выигрыш.

Физика

Марк-Антуан Фардин в своем исследовании «О реологии кошек» заявил, что кошки – это жидкость.

«В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится», – цитирует его работу «Газета.ru».

Ученый также обнаружил, что взрослые кошки «растекаются» быстрее, чем котята

Анатомия

Лауреатом премии в 2017 году стал автор исследования «Почему у стариков большие уши?» Джеймс Хикот. Проводилось оно в 1995 году. После изучения размеров ушей 200 человек исследователь выяснил, что уши после 30 лет продолжают расти со скоростью 0,2 миллиметра в год.

Медицина

Французские нейробиологи изучили, какая область мозга отвечает за нелюбовь к сыру. Они исследовали МРТ добровольцев, которые заявили о своем отвращении к сыру. Обнаружилось, что, когда те смотрели на сыр и чувствовали его запах, у них активировали элементы базальных ганглиев – белый шар и черная субстанция. У добровольцев также была снижена активность вентрального паллидума, который отвечает за систему вознаграждения.

Акушерство

Ученые доказали, что плод активнее реагирует на музыку, если проигрывать ее во влагалище матери, а не у поверхности живота. Для этого исследователи провели эксперимент на 106 женщинах на 14–39 неделях беременности. Во время проигрывания музыки отслеживалось выражение лица плода с помощью УЗИ.

Награды

Награды в этом году вручали лауреаты Нобелевской премии Эрик Маскин (премия в области экономики в 2007 году), Оливерт Харт (экономика, 2016) и Рой Глаубер (физика, 2005). Лауреаты Шнобелевской премии получили в награду 10 трлн зимбабвийских долларов.

Премию создали в 1991 году, традиционно она проходит накануне вручения Нобелевской премии. По задумке создателей, Шнобелевской премии должны удостаиваться те работы, «которые сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься».