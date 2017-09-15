Инвестиции в криптовалюты сегодня – сверхрискованные вещи, сравнимые с игрой в казино. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, передает RNS.

«Это не вполне пирамида, не по закону пирамиды все развивается. Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения. <…> Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью», – пояснил он.

Кудрин добавил, что сейчас виртуальные валюты – «неосвоенная зона», поэтому он предполагает значительные скачки в курсах таких валют. Также он сказал, что не планирует вкладываться в криптовалюты.

Курс самой известной виртуальной валюты – биткоина – 14 сентября упал ниже $3000, хотя еще две недели назад установил очередной исторический рекорд и превысил $5000. Негативное влияние на курс оказали в первую очередь, новости из Китая: 4 сентября местный центробанк запретил проведение в стране ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют). Кроме того, к концу сентября, по неофициальным данным, китайские власти намерены остановить работу всех криптовалютных бирж.

В России статус биткоина и других виртуальных валют официально не определен. Сейчас криптовалюту можно купить на разных площадках,в том числе в обменниках. В конце августа Минфин предложил разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только через биржу. Как сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции».