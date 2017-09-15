Космический корабль «Кассини» завершил 20-летнюю миссию по исследованию Сатурна. Об этом сообщает NASA.

Зонд распался в небе над планетой. В 14:55 мск до NASA дошел последний сигнал корабля. Отправлен он был раньше, сигнал шел от Сатурна до Земли 83 минуты.

https://twitter.com/NASA/status/908378051020509185

Последняя миссия зонда называла Grand Finale, она представляет собой контролируемое падение в атмосферу планеты после нескольких завершающих облетов. За время последней миссии «Кассини» 22 раза пролетел между поверхностью Сатурна и ее кольцами. Расстояние между планетой и ее кольцами составляет примерно 2 тысячи километров. Отмечалось, что за все время ни один космический корабль не находился так близко к планете.

«Кассини» запустили к Сатурну в 1997 году NASA, ESA и Итальянское Космическое Агентство. К планете он прилетел в 2004 году. Пребывание зонда у Сатурна два раза продлевалось: в 2008 году после завершения основной миссии и в 2010 году. Окончательное решение о завершении миссии приняли в апреле 2017 года из-за окончания запасов топлива.