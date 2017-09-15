Контртеррористический отдел полиции Великобритании расследует взрыв в метро Лондона, его квалифицировали как теракт, передает «Би-би-си».

Сообщается, что ранения получили 20 человек, сообщений о погибших нет. Отмечается, что никто из пострадавших не получил серьезных ранений. Позднее Служба скоро помощи Великобритании уточнила, что госпитализация потребовалась 18 пассажирам метро.

Как сообщает Daily Express, полиция обнаружила второе взрывное устройство на станции «Парсонс Грин».

По данным SKY News, предмет, ставший причиной взрыва, не детонировал полностью. При этом глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули уточнил, что оно было самодельным.

https://twitter.com/RRigs/status/908594792816349184

Взрыв произошел в вагоне поезда на станции «Парсонс Грин». Очевидцы произошедшего сообщали, что взорвался пакет.