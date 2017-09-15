Центробанк снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5%. Об этом сказано в релизе ЦБ.

Таким образом, ЦБ в четвертый раз за год понизил ключевую ставку. Центробанк также допускает вероятность снижения базовой ставки в следующие два квартала.

Регулятор также повысил прогноз роста экономики России на 2017 с 1,3–1,8% до 1,7–2,2%. Как отметили в ЦБ, инфляция находится вблизи 4%.

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В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров учтет ситуацию в Северной Корее при изменении ключевой ставки. Она вновь заявила, что экономика России приспособилась к санкциям и снижению цен на нефть, что дало ей возможность начать расти.

В 2016 году Центробанк понижал ключевую ставку дважды: в июне и сентябре. В 2014 году для борьбы с инфляцией регулятор неоднократно поднимал ставку: сначала до 10,5% годовых, а позднее до рекордной отметки в 17%.