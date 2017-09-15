Курсы криптовалют рухнули на фоне новостей из Китая. Биткоин за последние сутки потерял 17% стоимости и сейчас торгуется по $2970. Курс Ethereum упал на 19% до $199, а третья по капитализации валюта Ripple подешевела на 16% и стоит $0,15. Общая капитализация рынка за сутки уменьшилась на 27% до $99 млрд.

Причиной падения курса стали новости из Китая: еще в начале недели источники the Wall Street Journal сообщили, что регулятор хочет приостановить работу криптовалютных бирж. Одна из крупнейших китайских площадок BTCC накануне объявила о том, что торги прекратятся в конце сентября. Ранее о закрытии сообщала другая китайская биржа ViaBTC. О возобновлении работы биржи пока не сообщили, однако основатель одного из крупнейших производителей майнингового оборудования Bitmain Джихан Ву написал в своем твиттере, что биржи могут открыться после получения лицензии.

Кроме того, на этой неделе на криптовалюты влияли заявления главы JP Morgan Джейми Даймона. Он назвал биткоин мошенничеством и усомнился в том, что власти разных стран позволят криптовалютам существовать без государственного контроля.

«Биткоин плохо кончит. В конечном итоге эта афера лопнет. Биткоин хуже, чем луковицы тюльпанов. Если бы трейдеры JPMorgan начали торговать биткоином, я бы уволил их в ту же секунду».

После выступления Даймона в среду 13 сентября биткоин подешевел на 6% до $3,9 тысяч. Всего же с начала недели курс криптовалюты рухнул с $4,2 до $3 тысяч.

Пиковых значений курс биткоина достиг 3 сентября, когда цена впервые поднялась до $5000. На следующий день власти Китая запретили местным компаниям проводить ICO, то есть привлекать средства в криптовалюте. Биткоин отреагировал сильным падением – на следующий день курс снизился до $4,5 тысяч. Позже выяснилось, что этот запрет временный, и будет снят после того как китайские власти разработают правила проведения ICO. Republic поговорил с экспертами о том, что происходит.

Скотт Фримэн

исполнительный директор китайской трейдинговой платформы для управления цифровыми активами C2CX

Падение вызвано двумя главными факторами. Во-первых, после того как биткоин достиг отметки в $5 тысяч, рынок был готов к массовой распродаже. Одновременно в китайской прессе стала появляться информация о том, что власти планируют закрыть часть или все китайские криптовалютные биржи, которых более 30. Сегодняшнюю распродажу спровоцировало объявление о закрытии старейшей биржи – BTCC. Биткоины начали продавать сначала в Китае, а потом во всем мире. В этом есть доля иронии, поскольку Россия, Корея и Япония открыты к новым возможностям, которые дают финансовые технологии, а Китай, который был одним из первопроходцев, пытается вернуться к прежнему положению.

По моему мнению, этот тренд не продлится долго. Что касается цен, то предсказать, насколько упадет биткоин сложно, но после такого резкого снижения весьма вероятен отскок уже в ближайшем будущем.

Артем Толкачев

руководитель Группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании «Делойт» в СНГ

Закрытие бирж влияет на новостной фон и на ожидания инвесторов. Китай занимает одну из ведущих позиций на криптовалютном рынке, и любые заявления китайского регулятора вызывают нездоровый интерес, граничащий с паникой. Но эта коррекция оказалась все-таки слишком сильной, поэтому свою роль могли сыграть и попытки крупных игроков манипулировать ценой.

Лицензирование бирж, которое намерен провести китайский регулятор, введет какие-то ограничения – от бирж потребуют устанавливать личность пользователей, возможно появятся какие-то лимиты. У китайских бирж будут некоторые сложности, но, думаю, в целом ситуация выровняется, а ограничения не будут катастрофическими для рынка. В таком случае курс биткоина будет расти, и к концу года, наверное, вернется к прежним значениям. А в долгосрочной перспективе вырастет до $5 тысяч и сильнее. Этому будет способствовать и то, что на рынок зайдет много новых игроков, в том числе институциональных, пока биткоин стоит $3 тысячи.