Китайская компания CEFC, объявившая о покупке 14,2% акций «Роснефти», планирует для финансирования сделки привлечь российский банк ВТБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным агентства, CEFC также намерена привлечь в качестве кредитора China Development Bank, который открыл компании кредитную линию на 30 млрд юаней (около $4,6 млрд). В ВТБ отказались от комментариев по поводу ситуации, в CDB не ответили на запрос Reuters.

Сумма сделки CEFC оценивается в $9,1 млрд. Агентство указывает, что около 60–70% от этой суммы могут составить заемные средства.

Позднее представитель CEFC подтвердил РБК, что сделка будет частично финансирована китайскими и российскими банками. Названия банков, а также возможный объем привлеченных кредитов он не уточнил.

О том, что CEFC станет акционером «Роснефти», глава нефтяной компании Игорь Сечин объявил 8 сентября. Он пояснил, что китайская организация выкупила часть пакета у Glencore и катарского фонда QIA. После завершения сделки у QIA, таким образом, осталось 4,7% акций, а у Glencore – 0,5%

Ранее сообщалось, что ВТБ принимал участие в приватизации «Роснефти» – банк предоставил бридж-кредит в размере 692 млрд рублей сингапурской компании QHG Shares – покупателю 19,5% акций нефтяной компании. Владелец QHG Shares – QHG Investment LLP, которая принадлежит катарской Qatar Holding («дочка» катарского фонда) и британской QHG Holding. При этом QHG Holding принадлежит трем партнерам: Qatar Holding, структуре Glencore, а также зарегистрированному в декабре прошлого года на Каймановых островах офшору QHG Cayman. Кто стоит за этим офшором и какова его роль в сделке, неизвестно.

Сечин объявил о сделке с фондом Катара и Glencore 7 декабря 2016 года. Сумма сделки составила €10,2 млрд. Сейчас 50% акций принадлежит государству через «Роснефтегаз», а еще 19,75% акциями владеет British Petroleum.