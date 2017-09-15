Автопроизводитель BMW рассматривает возможность отказаться от ключей для автомобилей и использовать вместо них приложение на смартфоне. Об этом рассказал член совета директоров компании Иан Робертсон, передает RNS.

Он отметил, что покупатели всегда носят с собой смартфон, а ключи «никогда не вынимают из кармана». Сейчас водителям BMW не нужен ключ, чтобы завести автомобиль, напомнил Робертсон.

«Мы смотрим на то, насколько это осуществимо, и сможем ли мы это сделать. Сможем ли сделать это сейчас или когда-либо в будущем», – сказал он.

Сейчас с помощью смарт-ключа владельцы BMW могут дистанционно парковать автомобиль.

Как ранее писал Motor, экс-сотрудники Tesla, BMW и Nissan запустили бренд Byton. Сейчас они разрабатывают первый автомобиль марки – электрический кроссовер. По задумке, вместо ключей в автомобиле будет использоваться система распознавания лиц.