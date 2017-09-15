В РПЦ предложили запретить общественным организациям, не связанным с церковью, использовать в своих названиях слово «православный». Об этом заявила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), передает РИА Новости.

По ее словам, в патриархии хотели бы внести соответствующие поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Корректировки подразумевают введение монополии религиозных организаций на использование в наименованиях сведений о вероисповедании.

Как пояснила игуменья, сейчас многие не связанные с РПЦ организации ведут деятельность, представляя ее как «деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с церковью у этих организаций нет». Предлагаемые же ограничения могли бы помочь, «чтобы не вводить в заблуждение граждан».

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Свою инициативу РПЦ выдвинула на фоне протестов против фильма Алексея Учителя «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа картины неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, считая, что он оскорбляет чувства верующих.

В конце августа в Санкт-Петербурге прошел закрытый показ «Матильды». После этого неизвестные забросали «коктейлями Молотова» здание в городе, где располагается студия «Лендок» и офис студии Учителя «Рок».

12 сентября в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что решили отказаться от показа картины из-за опасений за безопасность посетителей. В сети получили неоднократные угрозы от организации «Христианское государство – Святая Русь». 14 сентября «Медуза» опубликовала интервью с лидером организации «Христианское государство – Святая Русь» Александром Калининым; в нем Калинин заявлял, что насилие для запрета фильма Учителя оправдано, а православная страна должна быть такой, как Иран.