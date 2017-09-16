В последнее время мы все чаще слышим о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Его образ, сложенный из новостных заметок, кажется нам понятным и предсказуемым. Но так ли это? И как Сечина воспринимают его коллеги и конкуренты? Алексей Фирсов, создатель центра «Платформа», который занимается социологическими и репутационными исследованиями, раскладывает образ Сечина на составляющие.

За последнее время публичный образ Игоря Сечина прошел через серьезную трансформацию, притом что никаких перемен в его формальном статусе не случилось: ни взлетов, ни падений. Скорее изменился контекст вокруг главы «Роснефти» – стандарты бизнеса и качество личных взаимодействий в верхнем эшелоне власти. Чтобы оценить характер изменений, надо понять, из чего состоит образ Сечина, фигура которого часто расценивается слишком упрощенно, вплоть до избыточной демонизации.

Нарушитель правил

Основа публичной репутации этого человека – конфликты. С этим фактом не спорят ни противники, ни сторонники главы «Роснефти». Зато можно спорить, какой потенциал эти конфликты содержат – созидательного процесса или агрессии в отношении менее защищенных участников рынка. Очевидно, что Сечин как руководитель одной из мировых нефтяных компаний проводит большую работу по развитию бизнеса. Говорят, он встает в пять утра, пропускает через себя все управленческие решения и строго контролирует менеджмент. Однако в сознании внешних аудиторий – и здесь работают особенности его позиционирования – он вечный нарушитель сложившихся правил игры.