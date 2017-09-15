Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин от «Единой России» и Максим Резник от Партии роста договорились провести рэп-баттл 5 октября. Об этом Анохин рассказал «Новой газете».

По его словам, место еще не выбрано, но сам баттл будет состоять из пяти раундов. «Первый раунд – это эпилог, второй раунд будет касаться острых вопросов Петербурга, третий будет посвящен коррупции и борьбе с ней, в частности обсудим митинги и Навального, пятый – это пролог», – пояснил депутат.

Анохин вызвал Резника на баттл 11 сентября, предложив в такой форме обсудить, среди прочего, конфликт вокруг фильма «Матильда» и ситуацию с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Резник принял вызов и пообещал не материться во время баттла.

Инициатор встречи предлагал «взять за аналог» баттл между рэперами Оксимироном и Гнойным, который прошел 14 августа. Видеозапись баттла на YouTube набрала уже около 22,8 млн просмотров.